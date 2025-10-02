Bentley przygotowuje si\u0119 do premiery nowej wersji swojego flagowego coupe. Continental Supersports, bo tak\u0105 nazw\u0119 ponownie otrzyma topowa odmiana, ma by\u0107 pierwszym w historii modelu wyposa\u017conym wy\u0142\u0105cznie w nap\u0119d na tyln\u0105 o\u015b. To ogromna zmiana, bo dot\u0105d ka\u017cdy Continental GT korzysta\u0142 z nap\u0119du na cztery ko\u0142a. Nowa filozofia oznacza, \u017ce marka pod kierownictwem Franka-Steffena Wallisera, by\u0142ego szefa dzia\u0142u sport\u00f3w motorowych w Porsche, stawia mocniej ni\u017c kiedykolwiek na sportowy charakter.