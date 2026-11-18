Bentley nie wiedział, czy może spodziewać się sukcesu po Torcalu. Dziś już wiadomo, że wątpliwości były bezzasadne. Aktualnie można zamówić Torcala, ale z odbiorem dopiero w 2028 roku. Elektryczny SUV stał się hitem marki.
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Bentley wyprzedał elektrycznego SUV-a do 2027 r. Torcal nowym hitem marki
Bentley nie wiedział, czy może spodziewać się sukcesu po Torcalu. Dziś już wiadomo, że wątpliwości były bezzasadne. Aktualnie można zamówić Torcala, ale z odbiorem dopiero w 2028 roku. Elektryczny SUV stał się hitem marki.