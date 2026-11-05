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Błędnie wpisał VIN. Starosta chciał wyrejestrować auto. Interwencja RPO

Piotr Nowak
 06.11.2026, 07:36
Na zdjęciu widać dłoń, która trzyma biało-czerwonego lizaka do zatrzymywania pojazdów, w tle jest rozmazany wizerunek dwóch osób w żółtych kamizelkach, auta, drogi i budynku
Błędnie wpisał VIN. Starosta chciał wyrejestrować auto. Interwencja RPO (fot. ZDM Warszawa)

Podczas przeglądu okazało się, że numer VIN na nadwoziu i w dokumentach pojazdu nie zgadzają się. Starosta podjął zatem decyzję w sprawie wyrejestrowania samochodu. Kierowca poprosił o pomoc RPO. Interwencja na szczęście skończyła się pomyślnie.