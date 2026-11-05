Podczas przeglądu okazało się, że numer VIN na nadwoziu i w dokumentach pojazdu nie zgadzają się. Starosta podjął zatem decyzję w sprawie wyrejestrowania samochodu. Kierowca poprosił o pomoc RPO. Interwencja na szczęście skończyła się pomyślnie.
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Błędnie wpisał VIN. Starosta chciał wyrejestrować auto. Interwencja RPO
Podczas przeglądu okazało się, że numer VIN na nadwoziu i w dokumentach pojazdu nie zgadzają się. Starosta podjął zatem decyzję w sprawie wyrejestrowania samochodu. Kierowca poprosił o pomoc RPO. Interwencja na szczęście skończyła się pomyślnie.