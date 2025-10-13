BYD oficjalnie zaprezentowa\u0142 now\u0105 wersj\u0119 swojego popularnego modelu Seal 05 DM-i na rok 2026. Samoch\u00f3d otrzyma\u0142 wyra\u017anie wi\u0119kszy zasi\u0119g w trybie elektrycznym \u2013 teraz przejedzie do 128 km na samym pr\u0105dzie wed\u0142ug normy CLTC, zamiast dotychczasowych 55 km. \u0141\u0105czny zasi\u0119g (z pe\u0142nym bakiem i bateri\u0105) wynosi nawet 2000 km, przy zachowaniu tej samej ceny, czyli nieco ponad 40 tys. z\u0142. Oczywi\u015bcie ta cena obowi\u0105zuje tylko na rynku chi\u0144skim.