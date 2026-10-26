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ChatGPT zamiast sprzedawcy w salonie. Jak bardzo AI zmienia zakup auta?

Piotr Nowak
 27.10.2026, 09:52
Na zdjęciu widać parking przed salonem z samochodami, na parkingu stoją auta marki mercedes pierwsze jest szare, kolejne dwa są białe
ChatGPT zamiast sprzedawcy w salonie. Jak bardzo AI zmienia zakup auta?

Sztuczna inteligencja nie bierze przysłowiowych jeńców. Zmienia praktycznie każdą dziedzinę naszego życia. Przykład? Idealny dotyczy... zakupu samochodu. Tak, ChatGPT dotarł nawet tutaj. AI potrafi nie tylko analizować wady i zalety pojazdu, ale nawet przygotowywać oferty.