Chi\u0144ski producent samochod\u00f3w elektrycznych Xpeng oficjalnie wprowadza do Polski dwa modele: \u015bredniej wielko\u015bci SUV-a coupe G6 oraz wi\u0119kszego, luksusowego SUV-a G9. To auta, kt\u00f3re maj\u0105 ambicj\u0119 wej\u015b\u0107 do segmentu premium i konkurowa\u0107 z takimi markami jak Audi, BMW czy Mercedes. Startowe ceny wynosz\u0105 194 900 z\u0142 za model G6 oraz 252 900 z\u0142 za G9. Czy to wystarczy, aby przyku\u0107 uwag\u0119 klient\u00f3w w nie\u0142atwym segmencie?