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Ciężarówka przeszła "zdalne" badanie techniczne. A to dopiero początek

Piotr Nowak
 05.11.2026, 11:51
Na zdjęciu widać wybrukowany parking, na którym stoi ciężarówka, zielony sedan i biało-zielony bus z napisem inspekcja transportu drogowego
Ciężarówka przeszła "zdalne" badanie techniczne. A to dopiero początek (fot. GITD)

Inspektorzy GITD podczas kontroli ciężarówki doszli do ciekawego wniosku. Jej ciągnik siodłowy znajdował się aż 300 kilometrów od miejsca, w którym ponoć przechodził w tym czasie badanie techniczne. A to dopiero początek wykrytych nieprawidłowości.