Inspektorzy GITD podczas kontroli ciężarówki doszli do ciekawego wniosku. Jej ciągnik siodłowy znajdował się aż 300 kilometrów od miejsca, w którym ponoć przechodził w tym czasie badanie techniczne. A to dopiero początek wykrytych nieprawidłowości.
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Ciężarówka przeszła "zdalne" badanie techniczne. A to dopiero początek
Inspektorzy GITD podczas kontroli ciężarówki doszli do ciekawego wniosku. Jej ciągnik siodłowy znajdował się aż 300 kilometrów od miejsca, w którym ponoć przechodził w tym czasie badanie techniczne. A to dopiero początek wykrytych nieprawidłowości.