Dooring, czyli sytuacja, w kt\u00f3rej rowerzysta uderza w nagle otwarte drzwi samochodu, to wypadek cz\u0119stszy, ni\u017c mog\u0142oby si\u0119 wydawa\u0107. Na przyk\u0142ad statystyki z Niemiec pokazuj\u0105, \u017ce w obszarze zabudowanym ponad po\u0142owa kolizji rowerzyst\u00f3w z zaparkowanymi autami wynika w\u0142a\u015bnie z tego typu zdarze\u0144 \u2013 tak wynika z analizy niemieckiego zwi\u0105zku ubezpieczycieli GDV. W Polsce dane nie s\u0105 tak szczeg\u00f3\u0142owe, ale problem dotyczy r\u00f3wnie\u017c naszych ulic.