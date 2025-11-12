Rosn\u0105ca popularno\u015b\u0107 aut na pr\u0105d od lat budzi to samo pytanie: czy pasa\u017cerowie s\u0105 w nich bardziej nara\u017ceni na tzw. smog elektromagnetyczny ni\u017c w samochodach spalinowych? Najnowsze badanie przeprowadzone dla niemieckiego urz\u0119du ochrony przed promieniowaniem rozwiewa w\u0105tpliwo\u015bci. Wynik jest jednoznaczny: poziomy p\u00f3l elektrycznych i magnetycznych w autach elektrycznych, hybrydowych i spalinowych mieszcz\u0105 si\u0119 zdecydowanie poni\u017cej warto\u015bci uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia.