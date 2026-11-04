Corolla dominowała na polskim rynku nowych aut nie tyle od miesięcy, co raczej od lat. W październiku 2026 roku zajęła jednak dopiero czwarte miejsce w Top 10 modeli. Co tu się właściwie stało i jaki jest nowy lider na rynku?
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Co tu się wydarzyło? Październik zaskoczył w sprzedaży aut. Dawny lider dopiero czwarty
Corolla dominowała na polskim rynku nowych aut nie tyle od miesięcy, co raczej od lat. W październiku 2026 roku zajęła jednak dopiero czwarte miejsce w Top 10 modeli. Co tu się właściwie stało i jaki jest nowy lider na rynku?