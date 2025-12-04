Dziewi\u0119\u0107 nieoznakowanych radiowoz\u00f3w Cupra Leon Sportstourer VZ zasili\u0142o flot\u0119 wielkopolskiej policji. To jedne z najmocniejszych aut w s\u0142u\u017cbie drog\u00f3wki, przygotowane specjalnie dla grupy SPEED, kt\u00f3ra odpowiada za walk\u0119 z najbardziej niebezpiecznymi zachowaniami na drogach. Prezentacja odby\u0142a si\u0119 na autodromie Szko\u0142a-Auto w Poznaniu, gdzie policjanci \u0107wiczyli techniki jazdy w trudnych warunkach i reakcje na sytuacje po\u015bcigowe.