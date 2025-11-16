Cupra zapowiada najbardziej radykalnego Leona w historii. Limitowana do 499 sztuk wersja VZ TCR ma przenie\u015b\u0107 do\u015bwiadczenia z wy\u015bcig\u00f3w TCR bezpo\u015brednio na drog\u0119 publiczn\u0105. Producent podkre\u015bla, \u017ce to auto zaprojektowane z my\u015bl\u0105 o kierowcach, kt\u00f3rzy chc\u0105 czego\u015b wi\u0119cej ni\u017c \u201ezwyk\u0142y\u201d hot-hatch \u2013 tak\u017ce w czasach zaostrzaj\u0105cych si\u0119 norm i rosn\u0105cej popularno\u015bci nap\u0119d\u00f3w elektrycznych.