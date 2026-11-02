Formentor to największy hit Cupry. Marka chce jednak podbić wyniki modelu i już dziś rozpoczyna wyprzedaż. Modele z rocznika 2026 stały się właśnie nawet o 25 300 złotych tańsze. Tak niskiej ceny Formentor jeszcze nie miał w Polsce.
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Cupra obniża cenę swojego hitu. Tak tanio jeszcze nie było
Formentor to największy hit Cupry. Marka chce jednak podbić wyniki modelu i już dziś rozpoczyna wyprzedaż. Modele z rocznika 2026 stały się właśnie nawet o 25 300 złotych tańsze. Tak niskiej ceny Formentor jeszcze nie miał w Polsce.