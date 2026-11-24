CarVertical przyjrzał się w sumie 70. markom samochodów używanych. Do jakich wniosków doszedł? Podczas badania najlepiej wypadła... Dacia. Rumuńska marka pobiła nawet modele z segmentu premium. A to oznacza spore zaskoczenie.
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Dacia przed Volkswagenem i BMW. Auta tej marki mają na ogół kompletną historię
CarVertical przyjrzał się w sumie 70. markom samochodów używanych. Do jakich wniosków doszedł? Podczas badania najlepiej wypadła... Dacia. Rumuńska marka pobiła nawet modele z segmentu premium. A to oznacza spore zaskoczenie.