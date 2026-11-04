GDDKiA podpisała właśnie umowę na zaprojektowanie i budowę brakującego fragmentu autostrady A2 w województwie lubelskim. To ważny krok w realizacji pełnego i strategicznego połączenia od granicy z Niemcami do terminala drogowego w Koroszczynie.
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Dobudują 16 km autostrady A2. To ostatni fragment, który domyka trasę
GDDKiA podpisała właśnie umowę na zaprojektowanie i budowę brakującego fragmentu autostrady A2 w województwie lubelskim. To ważny krok w realizacji pełnego i strategicznego połączenia od granicy z Niemcami do terminala drogowego w Koroszczynie.