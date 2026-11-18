Nowe BMW i3 nie tylko pokonało niemal 6000 kilometrów podczas podróży przez całą Europę. Samochód uzyskał także rekordowy wynik "spalania" oraz rekordowo krótki czas ładowania. Model ewidentnie zdał test podróży Paneuropeana.
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Dystans 5886,7 km oraz zaledwie 2 godz. i 46 min. ładowania. Nowe BMW i3 zaskakuje
Nowe BMW i3 nie tylko pokonało niemal 6000 kilometrów podczas podróży przez całą Europę. Samochód uzyskał także rekordowy wynik "spalania" oraz rekordowo krótki czas ładowania. Model ewidentnie zdał test podróży Paneuropeana.