Dziś w godzinach popołudniowych GDDKiA ma w pełni udostępnić kierowcom węzeł Mistrzejowice na obwodnicy Krakowa. To oznacza stworzenie połączenia dróg ekspresowych S7 i S52 oraz domknięcie pełnej obwodnicy Krakowa.
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Dziś GDDKiA domknie ring dookoła Krakowa. "To będzie drugie miasto w Polsce"
Dziś w godzinach popołudniowych GDDKiA ma w pełni udostępnić kierowcom węzeł Mistrzejowice na obwodnicy Krakowa. To oznacza stworzenie połączenia dróg ekspresowych S7 i S52 oraz domknięcie pełnej obwodnicy Krakowa.