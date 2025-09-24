Od 2026 roku wszystkie nowe auta w Unii Europejskiej b\u0119d\u0105 musia\u0142y by\u0107 wyposa\u017cone w system eCall nowej generacji (NG eCall). Dotychczasowe rozwi\u0105zanie opiera\u0142o si\u0119 na sieciach 2G i 3G, kt\u00f3re w najbli\u017cszych latach zostan\u0105 wy\u0142\u0105czone. Aby unikn\u0105\u0107 przerw w dzia\u0142aniu automatycznego systemu powiadamiania o wypadkach, UE zdecydowa\u0142a o przej\u015bciu na 4G i 5G. Dzi\u0119ki temu system b\u0119dzie funkcjonowa\u0142 tak\u017ce w kolejnych dekadach.