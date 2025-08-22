Octavia to od lat najwa\u017cniejszy model w gamie Skody \u2013 samoch\u00f3d, kt\u00f3ry od 1998 roku buduje pozycj\u0119 marki w Europie i w Polsce. Teraz nadchodzi nowa era. Podczas targ\u00f3w IAA Mobility w Monachium Czesi poka\u017c\u0105 koncept Vision O, zapowiadaj\u0105cy w pe\u0142ni elektryczn\u0105 Octavi\u0119 kolejnej generacji. B\u0119dzie to pierwszy \u201eklasyczny\u201d model marki, kt\u00f3ry doczeka si\u0119 wersji bezemisyjnej, obok ju\u017c dost\u0119pnych SUV-\u00f3w Enyaq i Elroq.