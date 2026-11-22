Po czterdziestu latach BMW M3 stawia na rewolucję. Sportowy model przejdzie na napęd wyłącznie elektryczny. Geny EV wcale nie muszą jednak oznaczać końca legendy. Szczególnie że zaoferują kierowcy moc, której do tej pory M-trójka nie miała.
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Elektryczne BMW M3 jest najmocniejsze w historii. Ma 838 konie i 1200 Nm
Po czterdziestu latach BMW M3 stawia na rewolucję. Sportowy model przejdzie na napęd wyłącznie elektryczny. Geny EV wcale nie muszą jednak oznaczać końca legendy. Szczególnie że zaoferują kierowcy moc, której do tej pory M-trójka nie miała.