Ju\u017c w 2017 roku \u00f3wczesny prezes Forda, Mark Fields, zapowiada\u0142 wprowadzenie Mustanga z nap\u0119dem hybrydowym. Przez lata temat ten pozostawa\u0142 w sferze plotek, a jedyn\u0105 elektryfikacj\u0105 w rodzinie Mustanga okaza\u0142 si\u0119 SUV Mach-E. Teraz jednak wiadomo, \u017ce w ramach obecnej generacji S650 trwaj\u0105 realne prace nad modelem oznaczonym roboczym kodem S650E. Jak podaje Ford Authority, w Stanach Zjednoczonych je\u017cd\u017c\u0105 ju\u017c prototypy testuj\u0105ce r\u00f3\u017cne konfiguracje nap\u0119du.