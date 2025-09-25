Lexus rozpocz\u0105\u0142 przedsprzeda\u017c nowej generacji modelu ES \u2013 auto dost\u0119pne jest albo jako hybryda lub te\u017c, jak nigdy dot\u0105d, jako model w pe\u0142ni elektryczny. Po raz pierwszy w modelu dost\u0119pny jest te\u017c nap\u0119d 4x4. Producent obiecuj wy\u017cszy komfort, lepsze prowadzenie i osi\u0105gi, bogatsze wyposa\u017cenie. Konkurencja z Niemiec, bo inna w zasadzie nie istnieje, mo\u017ce czu\u0107 si\u0119 zagro\u017cona, zw\u0142aszcza ze wzgl\u0119du na ceny.