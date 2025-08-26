Infiniti od kilku lat zmaga si\u0119 z kryzysem \u2013 sprzeda\u017c spada, gama modelowa kurczy si\u0119, a marka straci\u0142a dawny blask. Japo\u0144czycy chc\u0105 jednak wr\u00f3ci\u0107 do gry w segmencie sportowych sedan\u00f3w. Wed\u0142ug doniesie\u0144 zza oceanu, przygotowywana jest druga generacja Q50, kt\u00f3ra mo\u017ce okaza\u0107 si\u0119 powrotem do korzeni marki. Najwi\u0119ksz\u0105 niespodziank\u0105 dla fan\u00f3w motoryzacji mo\u017ce by\u0107 obecno\u015b\u0107 klasycznej, mechanicznej skrzyni bieg\u00f3w.