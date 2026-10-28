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Jedna kontrola drogowa, pięciu zatrzymanych. Srebrny Chevrolet był niepozorny

Piotr Nowak
 29.10.2026, 09:12
Na zdjęciu widać fragment przodu radiowozu, który stoi w zatoczce, przed radiowozem stoi srebrny hatchback
Jedna kontrola drogowa, pięciu zatrzymanych. Srebrny Chevrolet był niepozorny (fot. Policja)

W tej kontroli drogowej ciekawe są aż dwa fakty. Po pierwsze, policjanci zatrzymali nie tylko kierowcę, ale i czterech innych mężczyzn. Po drugie, choć kierowca był pijany, to nie jemu grozi teraz najwyższy wyrok.