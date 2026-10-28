W tej kontroli drogowej ciekawe są aż dwa fakty. Po pierwsze, policjanci zatrzymali nie tylko kierowcę, ale i czterech innych mężczyzn. Po drugie, choć kierowca był pijany, to nie jemu grozi teraz najwyższy wyrok.
Wiadomosci
Jedna kontrola drogowa, pięciu zatrzymanych. Srebrny Chevrolet był niepozorny
W tej kontroli drogowej ciekawe są aż dwa fakty. Po pierwsze, policjanci zatrzymali nie tylko kierowcę, ale i czterech innych mężczyzn. Po drugie, choć kierowca był pijany, to nie jemu grozi teraz najwyższy wyrok.