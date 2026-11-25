Od kilku dni kierowcy w Polsce tracą prawa jazdy za wykroczenia na przejazdach. Nowelizacja przepisów wcale nie kasuje jednak starych kar. I pokazał to przykład aż dwóch kierujących. 21-latek i 18-latek stracili prawo jazdy na 3 miesiące za drift.
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Kierowcy tracą prawo jazdy na 3 miesiące nie tylko na przejazdach. Kara za drift powraca
Od kilku dni kierowcy w Polsce tracą prawa jazdy za wykroczenia na przejazdach. Nowelizacja przepisów wcale nie kasuje jednak starych kar. I pokazał to przykład aż dwóch kierujących. 21-latek i 18-latek stracili prawo jazdy na 3 miesiące za drift.