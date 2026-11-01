GDDKiA otworzyła węzeł Mistrzejowice w Krakowie. To łącznica, która w dużej mierze składa się z estakad i wygląda naprawdę imponująco. Jeszcze bardziej imponująca jest jednak jej rola drogowa. Łączy cztery kluczowe szlaki.
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Kluczowy węzeł na obwodnicy Krakowa otwarty. Łączy trasy S7, S52 i A4
GDDKiA otworzyła węzeł Mistrzejowice w Krakowie. To łącznica, która w dużej mierze składa się z estakad i wygląda naprawdę imponująco. Jeszcze bardziej imponująca jest jednak jej rola drogowa. Łączy cztery kluczowe szlaki.