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Kluczowy węzeł na obwodnicy Krakowa otwarty. Łączy trasy S7, S52 i A4

Piotr Nowak
 02.11.2026, 07:40
Na zdjęciu widać z lotu ptaka węzeł drogowy, który składa się z kilku estakad, w tle widać miasto, dzień jest pochmurny
Kluczowy węzeł na obwodnicy Krakowa otwarty. Łączy trasy S7, S52 i A4 (fot. GDDKiA)

GDDKiA otworzyła węzeł Mistrzejowice w Krakowie. To łącznica, która w dużej mierze składa się z estakad i wygląda naprawdę imponująco. Jeszcze bardziej imponująca jest jednak jej rola drogowa. Łączy cztery kluczowe szlaki.