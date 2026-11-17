Powstaje 26. film opowiadający o przygodach najsłynniejszego agenta świata. Producenci zdradzili właśnie, że siódmym oficjalnym odtwórcą roli 007 został Robert Pattinson. Informacja w tej sprawie to idealna okazja do przypomnienia samochodów Bonda. Szczególnie że jest o czym przypominać.

