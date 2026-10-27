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Komplet umów na przebudowę A2 Łódź – Warszawa. Kiedy zaczną się utrudnienia?

Piotr Nowak
 28.10.2026, 09:56
Na zdjęciu widać odcinek drogi, na którym trwa remont z remontowymi oznaczeniami, na ten obrazek naniesiona jest mapka drogowa
Komplet umów na przebudowę A2 Łódź – Warszawa. Kiedy zaczną się utrudnienia?

92 kilometry rozbudowywanej drogi za 1,3 miliarda złotych. GDDKiA podpisała właśnie ostatnią umowę na remont autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Kiedy drogowcy wejdą na drogę, a dla kierowców zaczną się utrudnienia? Jest pełen harmonogram.