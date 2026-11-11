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Koniec sztywnych cen za badanie techniczne. MI chce waloryzacji stawek co 3 lata

Piotr Nowak
 12.11.2026, 09:23
Na zdjęciu widać srebrne auto, które stoi w warsztacie, mechanik za pomocą aparatury sprawdza sposób działania jego świateł, brama do garażu jest otwarta
Koniec sztywnych cen za badanie techniczne. MI chce waloryzacji stawek co 3 lata (fot. Policja)

Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić mechanizm automatycznych wzrostów stawek w SKP o wskaźnik inflacji. Ceny za przeglądy rosłyby co trzy lata. O takich założeniach mówi opracowywany przez resort projekt ustawy o numerze UC95.