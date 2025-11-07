W Niemczech wystartowa\u0142 projekt, kt\u00f3ry mo\u017ce zrewolucjonizowa\u0107 spos\u00f3b, w jaki my\u015blimy o \u0142adowaniu \u2013 zreszt\u0105 nie pierwszy w Europie. Na autostradzie A6 w Bawarii, mi\u0119dzy miejscowo\u015bciami Sulzbach-Rosenberg i Amberg-West, uruchomiono pierwszy w kraju odcinek drogi, kt\u00f3ra potrafi \u0142adowa\u0107 samochody elektryczne podczas jazdy. Pod nawierzchni\u0105, oko\u0142o 12 centymetr\u00f3w pod asfaltem, zamontowano sie\u0107 miedzianych cewek zdolnych przekazywa\u0107 energi\u0119 do pojazdu bez u\u017cycia kabli.