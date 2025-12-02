Na pierwszy rzut oka to po prostu efektownie wygl\u0105daj\u0105cy reflektor do pick-upa. W rzeczywisto\u015bci kryje si\u0119 za nim rozwi\u0105zanie, kt\u00f3re mo\u017ce mocno namiesza\u0107 w \u015bwiecie o\u015bwietlenia samochodowego. Ameryka\u0144ska firma Oracle Lighting zaprezentowa\u0142a reflektor LED, kt\u00f3ry jako pierwszy na \u015bwiecie obywa si\u0119 bez klasycznej soczewki. Ma by\u0107 trwalszy, prostszy w budowie i \u0142atwiejszy w naprawie \u2013 cho\u0107 nie oznacza to, \u017ce nie niesie ze sob\u0105 nowych wyzwa\u0144.