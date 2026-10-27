W ciągu 21 lat Lexus sprzedał dokładnie 1 002 876 hybrydowych RX-ów. Marka nie tylko chwali się dziejowym wynikiem, ale przede wszystkim przypomina historię SUV-a, który zaraz za Priusem, zmienił obraz współczesnej motoryzacji.
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Licznik przebił milion. Tyle hybrydowych RX-ów sprzedał Lexus od 2005 roku
W ciągu 21 lat Lexus sprzedał dokładnie 1 002 876 hybrydowych RX-ów. Marka nie tylko chwali się dziejowym wynikiem, ale przede wszystkim przypomina historię SUV-a, który zaraz za Priusem, zmienił obraz współczesnej motoryzacji.