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Licznik przebił milion. Tyle hybrydowych RX-ów sprzedał Lexus od 2005 roku

Piotr Nowak
 28.10.2026, 11:00
Na zdjęciu widać srebrnego suva, który w pochmurny dzień jedzie drogą asfaltową
Licznik przebił milion. Tyle hybrydowych RX-ów sprzedał Lexus od 2005 roku

W ciągu 21 lat Lexus sprzedał dokładnie 1 002 876 hybrydowych RX-ów. Marka nie tylko chwali się dziejowym wynikiem, ale przede wszystkim przypomina historię SUV-a, który zaraz za Priusem, zmienił obraz współczesnej motoryzacji.