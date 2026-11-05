Dopiero jesień, a więc kierowca ma jeszcze czas na zmianę opon na zimowe? To główny błąd myślenia. Przy obecnych warunkach nie ma już na co czekać. Zimówki to must have i PZPO tłumaczy, czemu tak właśnie jest.
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Masz już zamontowane opony na zimowe w aucie? Te dane dają do myślenia
Dopiero jesień, a więc kierowca ma jeszcze czas na zmianę opon na zimowe? To główny błąd myślenia. Przy obecnych warunkach nie ma już na co czekać. Zimówki to must have i PZPO tłumaczy, czemu tak właśnie jest.