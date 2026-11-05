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Masz już zamontowane opony na zimowe w aucie? Te dane dają do myślenia

Piotr Nowak
 06.11.2026, 09:40
Na zdjęciu widać czerwone auto uniesione na podnośniku, kadr skupia się na kole pojazdu
Masz już zamontowane opony na zimowe w aucie? Te dane dają do myślenia (fot. Toyota)

Dopiero jesień, a więc kierowca ma jeszcze czas na zmianę opon na zimowe? To główny błąd myślenia. Przy obecnych warunkach nie ma już na co czekać. Zimówki to must have i PZPO tłumaczy, czemu tak właśnie jest.