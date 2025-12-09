Mercedes zaprezentowa\u0142 now\u0105 generacj\u0119 modelu GLB, kt\u00f3ry od 2026 roku ma by\u0107 oferowany w pierwszej kolejno\u015bci jako auto elektryczne. Samoch\u00f3d korzysta z architektury MMA, znanej ju\u017c z nowego CLA, i b\u0119dzie dost\u0119pny w dw\u00f3ch wersjach: GLB 250+ z nap\u0119dem na ty\u0142 oraz GLB 350 4MATIC z dwoma silnikami i nap\u0119dem na cztery ko\u0142a. Obie odmiany korzystaj\u0105 z akumulatora o pojemno\u015bci 85 kWh i instalacji 800 V, co ma pozwoli\u0107 na bardzo szybkie \u0142adowanie i zasi\u0119g ponad 600 km w wersji z jednym silnikiem.