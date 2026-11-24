Według wstępnych wycen ten Mercedes zmieni właściciela za 111 milionów złotych. Czemu 56-letnie auto jest tak drogie? Powód jest prosty: do tej pory model C 111 jeszcze nigdy nie trafił na sprzedaż. A ten egzemplarz ma dodatkowo wyjątkowy silnik.
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Mercedes sprzedaje wyjątkowe auto. Ma 56 lat i zostało wycenione na... 25 mln euro
Według wstępnych wycen ten Mercedes zmieni właściciela za 111 milionów złotych. Czemu 56-letnie auto jest tak drogie? Powód jest prosty: do tej pory model C 111 jeszcze nigdy nie trafił na sprzedaż. A ten egzemplarz ma dodatkowo wyjątkowy silnik.