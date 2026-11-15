Mitsubishi+ to nowy program lojalnościowy dedykowany klientom japońskiej marki. Każdy właściciel auta z trzema diamentami na masce może bezpłatnie uzyskać rabat na serwisowanie. I ten sięga nawet 20 procent.
Wiadomosci
Mitsubishi daje nawet 20 proc. rabatu na serwis. Nowy program z plusem jest bezpłatny
Mitsubishi+ to nowy program lojalnościowy dedykowany klientom japońskiej marki. Każdy właściciel auta z trzema diamentami na masce może bezpłatnie uzyskać rabat na serwisowanie. I ten sięga nawet 20 procent.