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Mitsubishi daje nawet 20 proc. rabatu na serwis. Nowy program z plusem jest bezpłatny

Piotr Nowak
 16.11.2026, 09:18
Na zdjęciu widać mechanika w czarnym stroju z białymi i czerwonymi wykończeniami, który wykonuje jakąś procedurę pod maską samochodu
Mitsubishi daje nawet 20 proc. rabatu na serwis. Nowy program z plusem jest bezpłatny

Mitsubishi+ to nowy program lojalnościowy dedykowany klientom japońskiej marki. Każdy właściciel auta z trzema diamentami na masce może bezpłatnie uzyskać rabat na serwisowanie. I ten sięga nawet 20 procent.