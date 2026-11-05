Sprawa wypłynęła za sprawą sygnalisty. Okazuje się, że jeden z powiatów mógł nienależnie pobierać od kierowców opłaty za parkowanie w sumie przez 3 lata. Powód? Jeden z regulujących tę kwestię aktów nie został opublikowany w dzienniku urzędowym.
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Mogli bezprawnie pobierać opłaty za parkowanie. Trwa wyjaśnianie sprawy w jednym z miast
Sprawa wypłynęła za sprawą sygnalisty. Okazuje się, że jeden z powiatów mógł nienależnie pobierać od kierowców opłaty za parkowanie w sumie przez 3 lata. Powód? Jeden z regulujących tę kwestię aktów nie został opublikowany w dzienniku urzędowym.