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Mogli bezprawnie pobierać opłaty za parkowanie. Trwa wyjaśnianie sprawy w jednym z miast

Piotr Nowak
 06.11.2026, 11:43
Na zdjęciu widać niebieską tabliczkę na słupku z białym znakiem p oraz napisem strefa płatnego parkowania, tło tabliczki jest rozmyte
Mogli bezprawnie pobierać opłaty za parkowanie. Trwa wyjaśnianie sprawy w jednym z miast

Sprawa wypłynęła za sprawą sygnalisty. Okazuje się, że jeden z powiatów mógł nienależnie pobierać od kierowców opłaty za parkowanie w sumie przez 3 lata. Powód? Jeden z regulujących tę kwestię aktów nie został opublikowany w dzienniku urzędowym.