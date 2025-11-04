Gdy Audi RS 6 przestaje wystarcza\u0107, wje\u017cd\u017ca Pangaea GT. MTM zbudowa\u0142o w\u0142asn\u0105 interpretacj\u0119 kultowego kombi: pe\u0142ny karbon od dachu po b\u0142otniki, poszerzone nadwozie, cztery kube\u0142kowe fotele i silnik V8 4.0 biturbo rozkr\u0119cony do 1100 KM i 1200 Nm. To \u201ebardziej samoch\u00f3d wy\u015bcigowy ni\u017c rodzinny\u201d \u2013 tak tuner m\u00f3wi o aucie, kt\u00f3re zadebiutowa\u0142o na Auto Z\u00fcrich 2025 i od razu wywo\u0142a\u0142o zamieszanie.