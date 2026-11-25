Jest dyskretna, idealnie pasuje do wnętrza samochodu, a do tego można ją obsługiwać przez aplikację sparowaną z autem. Dodatkowo rejestruje nie tylko sytuację dookoła pojazdu, ale i w jego wnętrzu. Oto nowy rejestrator jazdy marki Porsche.
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Nagrywa drogę czy podnosi prestiż? Nowy gadżet luksusowej marki za 2850 zł
Jest dyskretna, idealnie pasuje do wnętrza samochodu, a do tego można ją obsługiwać przez aplikację sparowaną z autem. Dodatkowo rejestruje nie tylko sytuację dookoła pojazdu, ale i w jego wnętrzu. Oto nowy rejestrator jazdy marki Porsche.