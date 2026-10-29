Szybko zapadający zmrok, często złe warunki pogodowe. W takim przypadku szczególnego znaczenia nabierają odblaski. One sprawiają, że kierowca dostrzeże pieszego nawet ze 150 metrów. Oczywiście mówimy o dobrych odblaskach...
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Nie wszystko, co wygląda na świecące, jest odblaskiem. Policja ostrzega
Szybko zapadający zmrok, często złe warunki pogodowe. W takim przypadku szczególnego znaczenia nabierają odblaski. One sprawiają, że kierowca dostrzeże pieszego nawet ze 150 metrów. Oczywiście mówimy o dobrych odblaskach...