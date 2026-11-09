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Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Skapitulował dopiero na policyjnej blokadzie

Piotr Nowak
 10.11.2026, 09:31
Na zdjęciu widać oznakowany radiowóz marki bmw, który stoi na pasie ruchu z włączonymi sygnałami świetlnymi, za nim stoi kilka aut i policjantów
Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Skapitulował dopiero na policyjnej blokadzie (fot. Policja)

Koreańczyk postanowił nie zatrzymywać się do kontroli drogowej. Uciekał przed policją ulicami Gdyni i Sopotu, a teraz grożą mu poważne konsekwencje. Usłyszał zarzuty, za które może zostać skazany nawet na 5 lat w więzieniu.