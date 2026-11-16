20 lat minęło jak jeden dzień... Nissan Qashqai spokojnie mógłby w ten sposób sparafrazować piosenkę śpiewaną przez Andrzeja Rosiewicza. Co japońskiemu crossoverowi udało się na przestrzeni tych dwóch dekad? Jest kilka ważnych sukcesów.
Wiadomosci
Nissan Qashqai obchodzi 20. urodziny. Tak model stał się ikoną
20 lat minęło jak jeden dzień... Nissan Qashqai spokojnie mógłby w ten sposób sparafrazować piosenkę śpiewaną przez Andrzeja Rosiewicza. Co japońskiemu crossoverowi udało się na przestrzeni tych dwóch dekad? Jest kilka ważnych sukcesów.