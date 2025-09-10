Trzecia generacja systemu e-POWER to wci\u0105\u017c uk\u0142ad szeregowy, w kt\u00f3rym ko\u0142a nap\u0119dza wy\u0142\u0105cznie silnik elektryczny, a spalinowy pracuje jako generator. R\u00f3\u017cnica tkwi w szczeg\u00f3\u0142ach \u2013 i w jednej liczbie. 42% sprawno\u015bci cieplnej nowego, trzycylindrowego silnika ZR15DDTe. To wi\u0119cej ni\u017c deklarowane 41% u Toyoty i Hyundaia. W \u015bwiecie silnik\u00f3w spalinowych taka r\u00f3\u017cnica to przepa\u015b\u0107, bo przek\u0142ada si\u0119 na mniejsze straty, a wi\u0119c potencjalnie ni\u017csze zu\u017cycie paliwa.