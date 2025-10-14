Toyota zaskoczy\u0142a prezentuj\u0105c koncepcyjn\u0105 wersj\u0119 modelu, kt\u00f3ra \u2013 mimo oficjalnego statusu prototypu \u2013 wygl\u0105da jak gotowy do produkcji model. Co wi\u0119cej, mo\u017cna spodziewa\u0107 si\u0119, \u017ce koncept przedstawia model wielko\u015bci Corolli. Samoch\u00f3d ma klasyczne boczne lusterka, co sugeruje, \u017ce nie jest to futurystyczna wizja, a raczej zapowied\u017a realnego auta. Najciekawszym detalem jest jednak klapka umieszczona na przednim b\u0142otniku \u2013 wszystko wskazuje, \u017ce to gniazdo \u0142adowania.