Porsche mia\u0142o prosty plan: kolejna generacja modeli 718 Boxster i Cayman mia\u0142a by\u0107 ju\u017c wy\u0142\u0105cznie elektryczna. Produkcj\u0119 obecnej, czwartej generacji zako\u0144czono, a na horyzoncie pojawi\u0142y si\u0119 zupe\u0142nie nowe, bateryjne 718 na platformie PPE Sport. Problem w tym, \u017ce popyt na elektryczne sportowe auta nie ro\u015bnie tak szybko, jak zak\u0142adano. Efekt? Jeden z najbardziej radykalnych zwrot\u00f3w strategii w historii marki \u2013 nowe 718 zn\u00f3w maj\u0105 dosta\u0107 silnik spalinowy.