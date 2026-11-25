Boxster powróci po dwóch latach nieobecności i stanie się wyłącznie elektryczny. EV w tym przypadku oznacza jednak rekordową moc i porażające osiągi. Auto rozpędzi się do 100 km/h w zaledwie 3 sekundy. Co jeszcze wiadomo o nowym modelu Porsche?
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Nowe Porsche 718 Boxster na ostatniej prostej. Tak, to będzie elektryk
Boxster powróci po dwóch latach nieobecności i stanie się wyłącznie elektryczny. EV w tym przypadku oznacza jednak rekordową moc i porażające osiągi. Auto rozpędzi się do 100 km/h w zaledwie 3 sekundy. Co jeszcze wiadomo o nowym modelu Porsche?