W sobotę zaczęły obowiązywać nowe kary dla kierowców i te działają bez żadnej litości. Nowelizacja zebrała pierwsze żniwo już w kilka godzin po wejściu w życie. Złapali się w nią prowadzący w Sokółce i Rzeszowie.
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Nowe przepisy już działają. Od soboty sypią się prawa jazdy kierowców
W sobotę zaczęły obowiązywać nowe kary dla kierowców i te działają bez żadnej litości. Nowelizacja zebrała pierwsze żniwo już w kilka godzin po wejściu w życie. Złapali się w nią prowadzący w Sokółce i Rzeszowie.