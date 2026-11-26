Suzuki zaprezentowało nową wersję Ignisa. I model oznacza aż dwie rewolucje. Po pierwsze, straci crossoverowaty sznyt. Stanie się klasycznym hatchbackiem. Po drugie, ma czerpać napęd wyłącznie z silnika elektrycznego. Co wiadomo o tym aucie?
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Nowe Suzuki Ignis będzie elektrykiem. Tak, model trafi do Europy
Suzuki zaprezentowało nową wersję Ignisa. I model oznacza aż dwie rewolucje. Po pierwsze, straci crossoverowaty sznyt. Stanie się klasycznym hatchbackiem. Po drugie, ma czerpać napęd wyłącznie z silnika elektrycznego. Co wiadomo o tym aucie?