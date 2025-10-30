Od 31 pa\u017adziernika 2025 r. kierowcy mog\u0105 korzysta\u0107 z dw\u00f3ch nowych fragment\u00f3w drogi ekspresowej S19 w wojew\u00f3dztwie podlaskim: Ha\u0107ki \u2013 Bielsk Podlaski Zach\u00f3d oraz Bielsk Podlaski Zach\u00f3d \u2013 Bo\u0107ki. \u0141\u0105cznie to 21 km dwujezdniowej trasy, kt\u00f3ra wyprowadza tranzyt z centrum Bielska Podlaskiego i skraca przejazd w osi p\u00f3\u0142noc\u2013po\u0142udnie. Inwestycj\u0119 zrealizowano w formule \u201eprojektuj i buduj\u201d w ramach Rz\u0105dowego Programu Budowy Dr\u00f3g Krajowych. Nowa S19 jest elementem korytarza Via Carpatia, kt\u00f3ry ma po\u0142\u0105czy\u0107 Litw\u0119 z Grecj\u0105 i w Polsce osi\u0105gn\u0105\u0107 ok. 700 km d\u0142ugo\u015bci.