Nowy SUV co 58 sekund. Ten hit spala tylko 3,5 litra i Polacy go kochają

Każdego dnia w tym roku Polacy kupowali dokładnie 56 tych SUV-ów. Auto okazuje się hitem w całej Europie. Dlatego marka postanowiła zwiększyć jego produkcję. Od teraz fabrycznie nowy Yaris Cross będzie zjeżdżać z taśmy produkcyjnej nawet co 58 sekund.

